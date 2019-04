Live Extra: Juventus op titeljacht tegen Fiorentina

Serie A

Juventus kan vanavond de landstitel in de Serie A pakken. Als de door Ajax in de Champions League uitgeschakelde club in eigen huis wint van Fiorentina, verzekert de club zich van de 35e Scudetto in de clubhistorie.

15.00 uur: Bologna - Sampdoria 3-0

15.00 uur: Cagliari - Frosinone 1-0

15.00 uur: Empoli - SPAL 2-4

15.00 uur: Genoa - Torino 0-1

15.00 uur: Lazio - Chievo Verona 1-2

15.00 uur: Udinese - Sassuolo 1-1

18.00 uur: Juventus - Fiorentina

20.30 uur: Internazionale - AS Roma

Bundesliga

Als Schalke 04 wint van Hoffenheim, kan Hannover 96 zich niet meer rechtstreeks handhaven.

15.30 uur: FC Augsburg - VfB Stuttgart 6-0

15.30 uur: Bayer Leverkusen - 1.FC Nürnberg 2-0

15.30 uur: Bayern München - Werder Bremen 1-0

15.30 uur: FSV Mainz - Fortuna Düsseldorf 3-1

18.30 uur: Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig

20.30 uur: Schalke 04 - Hoffenheim

Premier League

13.30 uur: Manchester City - Tottenham Hotspur 1-0

16.00 uur: Bournemouth - Fulham

16.00 uur: Huddersfield Town - Watford

16.00 uur: West Ham United - Leicester City

16.00 uur: Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion

18.30 uur: Newcastle United - Southampton

La Liga

13.00 uur: Celta de Vigo - Girona 2-1

16.15 uur: Eibar - Atletico Madrid

18.30 uur: Rayo Vallecano - Huesca

20.45 uur: Barcelona - Real Sociedad

Ligue 1

17.00 uur: Guingamp - Olympique Marseille

20.00 uur: OGC Nice - Caen

20.00 uur: Olympique Nimes - Girondins Bordeaux

20.00 uur: RC Strasbourg - Montpellier

