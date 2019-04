Janssen na ruim anderhalf jaar weer in selectie Spurs

De Nederlandse spits is door trainer Mauricio Pochettino opgenomen in de wedstrijdselectie van Tottenham, dat de uitwedstrijd tegen Manchester City speelt. De wedstrijd is een herhaling van het sensationele Champions League-treffen van afgelopen week, waarin de Londenaren het favoriete City verrassend elimineerden.

Janssen maakte in de zomer van 2016 de overstap van AZ naar Tottenham Hotspur, waarvoor hij tot nu toe 28 competitieduels afwerkte. Daarin scoorde hij twee keer. Vorig seizoen werd Janssen verhuurd aan het Turkse Fenerbahçe, dit seizoen maakte de 17-voudig international van Oranje alleen twee keer zijn opwachting bij de beloften van Tottenham.

De Spurs staan met 66 punten derde in de Premier League en zijn in een felle strijd verwikkeld om een Champions League-ticket. Arsenal en Chelsea hebben allebei een punt minder, Manchester United volgt op drie punten achterstand.

