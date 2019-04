Ronaldo noteert dramatische cijfers

Miralem Pjanic was vorig jaar de vaste man bij Juve voor vrije trappen en deed dat met zijn fijngevoelige trap prima. Toen de Portugese ster arriveerde, leverde hij die rol zonder blikken of blozen in. De vraag is, of dat nou wel zo’n goede beslissing was. „Cristiano is nu hier, die heeft laten zien dat hij de beste ter wereld is”, zei hij destijds tegen Juventus.tv. „Eerst oefende ik met Dybala samen en zo nam een van ons altijd de vrije trap. Nu is dat Ronaldo. Hij is een geweldige vrije trappen-nemer.”

Ⓒ Screenshot Twitter

Waar de Bosniër dit op baseerde, is niet helemaal duidelijk. CR7 nam sinds hij bij de Oude Dame zit, 16 keer een vrije trap. Geen van deze pogingen eindigde in de goal. Sterker nog, in de vier grootse Europese competities (Bundesliga, Premier League, Primera Division en Serie A, red), heeft alleen Camillo Ciano van Frosinone slechtere statistieken.

Messi

Daarentegen zijn de cijfers van zijn grote ’rivaal’ Lionel Messi op dit gebied fenomenaal te noemen. De Argentijn maakte al 46! rechtstreekse vrije trappen in zijn carrière en al 12 sinds de start van 2018. Dat is meer dan de meeste Europese topteams te samen hebben gemaakt.

Volgens Sergio Busquets traint Messi er elke dag op. „Hij is ook hierin de allerbeste.”