Olympisch kampioen Kiprop voor vier jaar geschorst

De Keniaanse hardloper wordt door de disciplinaire commissie van de Athletics Integrity Unit (AIU) bestraft, omdat hij eind 2017 bij een out-of-competition dopingtest betrapt werd op het gebruik van epo. De schorsing gaat met terugwerkende kracht in op 3 februari 2018 en dus staat de 29-jarige Kiprop nog tot begin 2022 aan de kant.

Rashid Ramzi

Kiprop veroverde wereldtitels op de middellange afstand in 2011, 2013 en 2015. Zijn olympische titel kreeg hij nadat de winnaar van de 1500 meter bij de Spelen van Peking 2008, Rashid Ramzi uit Bahrein, positief was bevonden op verboden substanties.

Kiprop beschuldigde - nadat hij was betrapt - Keniaanse dopingcontroleurs en de internationale atletiekfederatie IAAF van corruptie. Na het afstaan van zijn urinestaal, zouden de controleurs Kiprop geld hebben gevraagd. „Ze zeiden niet hoeveel ze nodig hadden. Maar nadat ik een bedrag had overgeschreven, vroegen ze meer. Ik hou er rekening mee dat de test positief is, omdat ik niet genoeg betaalde”, vertelde hij eerder.