Moniz schiet uit slof bij Excelsior

De coach schoot tijdens de vrijdagtraining in aanloop naar Willem II-thuis uit zijn slof. Fair en heel direct. Tegen spelers waarvan hij heeft gezien dat ze Excelsior met hun kwaliteiten veel meer kunnen geven dan tot nu toe aan hun aantal speelminuten of prestaties was af te lezen. „Ik zou een slechte trainer zijn als ik niet elke dag de confrontatie zou zoeken, want dan blijf je stilstaan in je ontwikkeling”, aldus Moniz. „Het is positief bedoelde kritiek. We vallen elkaar nooit af, maar je moet positief agressief zijn. Naar de buitenwereld en naar elkaar. Excelsior is een veel te mooie club voor de Eerste Divisie. Dat moet ten koste van alles worden duidelijk gemaakt. Vooraf, niet achteraf.”

Na twee uur en drie kwartier trainen haalde hij ten overstaan van de spelersgroep verbaal uit naar een speler die op een sukkeldrafje druk zette, om hem na de training nog even apart te nemen. Hij pakte even het moment om te laten zien dat opgeven er niet bij is in deze cruciale fase en dat spelers fysiek meer kunnen brengen dan ze zichzelf doen geloven. Moniz breekt spelers af en bouwt ze weer op. Hij wil zijn spelers mentaal zo ver krijgen, dat ze de eigen grenzen over gaan om Excelsior te laten handhaven. Zodat ze uiteindelijk zijn intensieve speelstijl, met veel pressie, op de mat kunnen leggen.

„Ik sta aan hun kant, maar het is mijn taak een beetje impopulair te zijn”, zegt Moniz. „Ik moet spelers beter maken.” Er is voor hem geen tijd te verliezen. Denken dat er nog vier wedstrijden zijn om de boel te redden, gaat er voor Moniz niet in. De eerstvolgende moet volgens de coach beleefd worden alsof het de laatste en allesbeslissende is.

Bekerfinalist Willem II komt naar Kralingen. „Een heel georganiseerd spelende ploeg, waarin iedereen weet van elkaar wat ze moeten doen, maar dat kan ook de valkuil zijn”, vindt Moniz, die de Tilburgers in eigen huis wakker wil schudden. „Ik hou meer van chaos. Wat gaan ze doen als je chaos creëert? Met lopende mensen, de bal achter de verdediging spelen en positiewisselingen.”

Ondanks de 6-2 nederlaag in de Johan Cruijff ArenA, ziet Moniz door de twee prima goals, paar gecreëerde kansen en een goede beginfase dat zijn ploeg daarvoor aan vertrouwen heeft gewonnen.

Dat het competitieschema door elkaar wordt gegooid door de prestaties van Ajax Europees, leverde veel kritiek op vanuit het land, maar doet Moniz in de degradatiestrijd niets. Sterker nog. „Ik vind het een voordeel voor ons, dat we AZ later (de laatste speelronde, red.) treffen”, zegt de coach. „Dan kunnen we voetbalconditioneelsterker worden, een oefenwedstrijdje tussendoor plannen. Je doet er toch niks aan, dus al dat gemekker en gejammer heeft geen enkele zin. Je moet het gewoon accepteren en erop inspelen.”