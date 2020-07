’Lewis Hamilton nog minstens drie jaar lang concurrent Max Verstappen’

De Brit stelde donderdag tijdens de persconferentie in aanloop naar de eerste van twee races op een rij op zijn thuiscircuit Silverstone, dat hij de aankomende jaren nog maar wat graag deel blijft uitmaken van de koningsklasse.

„Ik kan natuurlijk niets garanderen, maar mijn plan is om voorlopig Formule 1-coureur te blijven. Dat is zeker mijn doel, ja”, aldus de zesvoudig wereldkampioen, die na de drie openingsraces alweer aan de leiding gaat in de WK-stand.

Hoe gek het misschien ook klinkt: het coronavirus heeft de Brit nieuwe energie gegeven, zo zegt hij. „Covid-19 was in vele, vele opzichten negatief, maar heeft mij ook de tijd gegeven om me met andere dingen bezig te houden. Deze adempauze maakt dat ik misschien wel langer actief kan en wil blijven.”

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas staan op het circuit van Silverstone de media te woord. Ⓒ REUTERS

Het liefst stopt Hamilton, die de afgelopen jaren geregeld mooie duels uitvocht met Max Verstappen, op zijn hoogtepunt. „Ik wil mijn positie hier ook echt verdienen. Het moet geen vanzelfsprekendheid worden dat ik jaarlijks terugkom, omdat ik meerdere malen wereldkampioenschap ben geworden. Mijn doel is daarom om zo lang mogelijk te blijven presteren. Het liefst voor altijd, maar ik weet ook dat je als coureur op een gegeven moment op fysiek en mentaal vlak gaat inboeten. Ik weet niet wanneer dat gaat gebeuren, maar ik zie mezelf echt nog wel drie jaar doorgaan.”

Hamilton is op jacht naar het record van Michael Schumacher, de enige coureur die zeven wereldtitels wist te veroveren in de Formule 1. De kopman van Mercedes mengt zich al wekenlang nadrukkelijk in het racismedebat. Als enige zwarte coureur in de Formule 1 laat hij duidelijk zijn stem horen.