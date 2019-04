Milan krijgt late domper te verwerken in Parma

De ploeg van coach Gennaro Gattuso leek lang op weg naar een overwinning, maar zag de Portugees Bruno Alves in de 87e minuut alsnog gelijk maken: 1-1. AC Milan is nog de nummer 4 van de Serie A, maar AS Roma kan door zondag te winnen bij Internazionale de vierde plaats overnemen. Die plaats, waarop ook Atalanta Bergamo en Lazio nog azen, geeft recht op deelname aan de Champions League.

Milan leek de concurrenten op achterstand te zetten nadat de Spanjaard Samu Castillejo de ploeg in de 69e minuut met een omhaal op voorsprong had gezet. De 37-jarige Bruno Alves schoot echter kort voor tijd uit een vrije trap raak. Milan komt op 56 punten uit 33 duels. AS Roma (54), Atalanta Bergamo (53) en Lazio (52) komen deze speelronde nog in actie.

