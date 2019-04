Live Eredivisie: Feyenoord - AZ

Volg alle wedstrijden van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget, met nu FC Groningen - Ajax en FC Emmen - FC Utrecht.

FC Groningen - Ajax

Ajax ontsnapte eerder op de avond in Groningen aan duur puntenverlies. De Amsterdammers wonnen dankzij een laat doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar met 1-0.

FC Emmen - FC Utrecht

Promovendus FC Emmen deed in de strijd tegen degradatie uitstekende zaken. De thuisploeg won met 2-0 van FC Utrecht.

Vitesse - PEC Zwolle

Ook Vitesse wil in eigen huis winnen om een goed zicht op de play-offs om Europees voetbal te houden. De Arnhemmers staan op de vereiste zevende plaats, maar voelen Willem II en FC Groningen in de nek hijgen. Om 19.45 uur trapt de ploeg van Leonid Slutsky af tegen PEC Zwolle, dat zo goed als nergens meer voor speelt. De formatie van Jaap Stam is veilig, maar de achterstand op de Europese play-offplaatsen lijkt te groot.

Feyenoord - AZ

De strijd om plaats 3 barst vanaf 20.45 in Rotterdam los. In De Kuip ontvangt Feyenoord eerste achtervolger AZ, dat vier punten minder heeft. Bij een overwinning lijkt de formatie van de afzwaaiende Giovanni van Bronckhorst verzekerd van de derde plaats. De Alkmaarders vechten na twee punten uit de laatste drie duels voor hun laatste kans op plek 3.

VVV-Venlo - De Graafschap

VVV lijkt met acht punten voorsprong op de zestiende plaats in veilige haven, maar kijkt nog met een heel klein oog naar beneden. Op die zestiende plaats staat tegenstander De Graafschap, dat bij een zege het gat met hekkensluiter NAC Breda sowieso vergroot tot zeven punten en (als Emmen eerder op de avond van FC Utrecht verliest) wellicht zelfs boven de streep uitkomt. De aftrap in De Koel is om 20.45 uur.

