Statistieken Eredivisie: Ajax en Feyenoord boeken nauwe zege

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.

FC Groningen - Ajax 0-1

Ajax ontsnapte eerder op de avond in Groningen aan duur puntenverlies. De Amsterdammers wonnen dankzij een laat doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar met 1-0.

Bekijk ook: Ajax met de schrik vrij in titelstrijd

FC Emmen - FC Utrecht 2-0

Promovendus FC Emmen deed in de strijd tegen degradatie uitstekende zaken. De thuisploeg won met 2-0 van FC Utrecht.

Bekijk ook: FC Emmen doet uitstekende zaken in Eredivisie

Vitesse - PEC Zwolle 4-1

Vitesse heeft in eigen huis goede zaken gedaan voor de playoffs door een klinkende zege op PEC Zwolle te boeken, terwijl Vitesse lang met een man minder op het veld stond.

Bekijk ook: Kopkoning Linssen helpt Vitesse aan zege met hattrick

Feyenoord - AZ 2-1

Feyenoord heeft in De Kuip gewonnen van AZ mede dankzij de winnende treffer van Robin van Persie. Plek drie lijkt zo goed als zeker binnen voor de Rotterdammers.

Bekijk ook: Feyenoord heeft plek drie stevig in handen na zege op AZ

VVV-Venlo - De Graafschap 4-1

Als er in Venlo nog onzekerheid was over een langer verblijf in de Eredivisie, dan is dat na vanavond wel veranderd. VVV wint ruim van De Graafschap en brengt de Superboeren verder in degradatieproblemen.

Bekijk ook: VVV haalt uit en brengt De Graafschap in problemen

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.