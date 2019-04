Ajax-opponent Tottenham verliest weer bij City

Een vroege treffer van Phil Foden was genoeg om City een broodnodige driepunter te bezorgen in de strijd om de Engelse landstitel. Na een terugkopbal van Sergio Agüero kopte het 18-jarige talent al van dichtbij raak. En de eerste Premier League-goal van Foden was van grote waarde voor City, want de ploeg van trainer Pep Guardiola nam zo de koppositie weer over van Liverpool. Met nog vier competitieduels te gaan staat Manchester City een punt voor op Liverpool.

Son

Tottenham kreeg net als woensdag aardig wat mogelijkheden, maar het was vandaag niet de dag van Heung-Min Son. De Zuid-Koreaanse spits zag zijn schot na een knappe individuele actie gestopt door doelman Ederson en werd na een prachtige dieptepass van Christian Eriksen nog nét gestuit door een prima verdedigende actie van Aymeric Laporte.

Eriksen werd zelf ook nog een keer vrijgespeeld door Lucas Moura, maar ook de Deen vond eveneens Ederson op zijn weg. Halverwege de eerste helft ontsnapte Spurs aan een strafschop tegen, toen Bernardo Silva door Jan Vertonghen werd aangetikt in het strafschopgebied.

Penalty

Na rust drong Spurs ook aan en kreeg het via Moura (opnieuw redding Ederson) en Eric Dier (kopbal over) aardige kansen. De bezoekers mochten ook hun beklag doen over een niet gegeven penalty, toen Kyle Walker de bal met zijn arm speelde in duel met Dele Alli. Aan de andere kant kwam Toby Alderweireld op zijn beurt goed weg, toen hij de bal met zijn hand beroerde en de scheidsrechter ook daar geen strafschop gaf.

Raheem Sterling kreeg namens City de grootste kans op 2-0, maar de Engels international kon een prima trekbal van Leroy Sané niet binnenschieten. Paulo Gazzanigga redde knap met zijn rechterbeen. Ondanks de achterstand kreeg Vincent Janssen (voor het eerst sinds ruim anderhalf jaar weer bij de wedstrijdselectie van Tottenham) geen invalbeurt toebedeeld van Pochettino.

Dure nederlaag

De nederlaag in Manchester was een dure voor Tottenham, want de ploeg die nu nog derde staat in de Premier League kan deze speelronde gepasseerd worden door Arsenal en Chelsea. Beide Londense clubs hebben twee punten minder dan de Spurs. Manchester United staat drie punten achter en kan (als het wint bij Everton) gelijk komen. Het doelsaldo van Tottenham is wel in het voordeel van de Spurs.

