Haase/Koolhof naar finale in Monte Carlo

Het Nederlandse gelegenheidsduo versloeg de Brit Jamie Murray en Bruno Soares uit Brazilië. Het werd 7-6 (4) 6-4. In de eerste set wisten de koppels elkaars servicegame maar liefst vier keer te winnen. In totaal waren er dertien breaks.

Haase en Koolhof staan zondag tegenover de winnaar van het duel tussen het Argentijnse duo Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos en de Kroaten Nikola Mektic en Franko Skugor. Voor dubbelspecialist Koolhof is het de tweede keer op rij dat hij de finale haalt op een masterstoernooi. Vorige maand deed hij dat in Miami, samen met de Griek Stefanos Tsitsipas.

Lajovic piekt in enkelspel

De Serviër Dusan Lajovic plaatste zich voor het eerst in zijn loopbaan voor de finale van een masterstoernooi. Dat deed hij ten koste van de als tiende geplaatste Rus Daniil Medvedev, een ronde eerder nog de bedwinger van Novak Djokovic: 7-5 6-1.

Voor de 28-jarige Lajovic is het het hoogtepunt van zijn carrière. Hij haalde in 2014 de vierde ronde op Roland Garros en was vorig jaar kwartfinalist in Madrid. De Serviër is in Monte Carlo in zeer goeden doen. Hij stond deze week in vijf partijen nog geen set af en versloeg onder anderen David Goffin en Dominic Thiem. In de eindstrijd is elfvoudig kampioen Rafael Nadal of Fabio Fognini de tegenstander van de nummer 48 van de wereld.