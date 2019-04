Bayern ontsnapt en dankt Klaassen

De ploeg van trainer Niko Kovac maakte pas een kwartier voor tijd de verlossende eerste goal, nadat het elftal van de bezoekers al ruim een kwartier met een man minder stond. Davy Klaassen was onbedoeld de schlemiel van Bremen, want hij veranderde het afstandsschot van Niklas Züle dusdanig met zijn knie van richting dat doelman Jiri Pavlenka kansloos was.

Zuur

Zonder de nog altijd geblesseerde Arjen Robben had Der Rekordmeister alle moeite met de ploeg van Klaassen, dat voor het treffen op een zevende plaats stond. Natuurlijk was er voor de middenvelder een basisplaats weggelegd in de Allianz Arena, want de Nederlander steekt de laatste weken in een uitstekende vorm. Dat juist hij debet was aan de 1-0 van Bayern, was dan ook uiterst zuur.

Echt veel grote kansen kreeg Bayern voor rust niet, pas na rust zette het aan richting het doel van Pavlenka. De Tsjech moest gestrekt op een pegel van Serge Gnabry, die hij via de paal uit zijn doel ranselde. Robert Lewandowski was met een knal die net naast ging dichtbij, en ook Franck Ribery kwam in de buurt van de openingstreffer. De Fransman stond na een corner helemaal vrij, maar zag zijn schot door Klaassen weggewerkt uit de doelmond. De elf van Werder werden na een klein uur gereduceerd tot tien, toen Milos Veljkovic zijn tweede gele kaart kreeg.

Borussia Dortmund

Na de 1-0 was Lewandowski met een schot op de lat nog dicht bij de 2-0, maar gescoord werd er niet meer in München. Achtervolger Borussia Dortmund (dat nu vier punten achter Bayern staat) heeft morgen de gelijkmakende beurt in de dertigste speelronde, als het op bezoek gaat bij middenmoter SC Freiburg.

Peter Bosz boekte met Bayer Leverkusen een belangrijke 2-0 overwinning op 1. FC Nürnberg en klom over Werder Bremen heen naar de zesde plaats. Lucas Alario en Kevin Volland tekenden voor de treffers. Virgil Misidjan viel bij de bezoekers na een uur spelen in. VfB Stuttgart, dat op de zestiende plaats in degradatiezorgen zit, kreeg een enorme draai om de oren bij FC Augsburg. Jeffrey Gouweleeuw (die na een uur gewisseld werd) en zijn ploeggenoten wonnen met liefst 6-0 en mogen zich nu veilig noemen.

Boëtius

Jean-Paul Boëtius speelde de hele wedstrijd voor FSV Mainz, dat in eigen huis met 3-1 won van Fortuna Düsseldorf. De oud-Feyenoorder gaf drie minuten voor tijd de assist bij de beslissende goal van Jean-Philippe Mateta.

