Fognini zorgt voor sensatie in Monte Carlo

De Italiaan versloeg elfvoudig kampioen Rafael Nadal met duidelijke cijfers: 6-4 6-2. Voor Nadal is het zijn eerste nederlaag op gravel sinds mei van vorig jaar, toen hij in Madrid van Dominic Thiem verloor.

Fognini had Nadal al twee keer eerder op gravel verslagen. In 2015 won hij in Rio de Janeiro en in Barcelona op de favoriete ondergrond van de Spanjaard.

De harde wind had zaterdagmiddag veel invloed op het spel. Vooral Nadal produceerde ongebruikelijke missers. De nummer 2 van de wereld, die de laatste drie edities van het masterstoernooi won, stond maar liefst zes servicegames af.

De 31-jarige Fognini neemt het zondag in de finale op tegen de Serviër Dusan Lajovic, die met 7-5 6-1 te sterk was voor de Rus Daniil Medvedev.