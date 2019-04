Mollema wil liever niet sprinten met Van der Poel

Bauke Mollema Ⓒ Raymoind Kerckhoffs

MAASTRICHT - Hij heeft er zin in, laat Bauke Mollema weten. De Amstel Gold Race is een van zijn favoriete wedstrijden in deze periode van het jaar. De 32-jarige renner van Trek-Segafredo kan ook best aardige rapportcijfers overhandigen, hij eindigde immers drie keer in de top tien. Twee keer als tiende (2012 en 2013) en eenmaal legde hij beslag op de zevende plaats (2015). „Dat is mooi, maar het is ook zo dat ik nooit echt voor de prijzen heb meegespeeld.”