Vertonghen: ’Heel raar om zo tegen Ajax te spelen’

„Die wedstrijden tegen Ajax zijn super bijzonder”, stelde Vertonghen zaterdag na de competitienederlaag (1-0) tegen Manchester City. Enkele dagen eerder hadden de Spurs het machtige City nog wel uitgeschakeld in de Champions League. Vertonghen & co verloor die uitwedstrijd weliswaar met 4-3, maar dankzij de eerdere 1-0 zege vielen de uitdoelpunten in het voordeel van Tottenham Hotspur uit. Nu staan de twee verrassingen in Europa, Ajax en Spurs, bij de laatste vier tegenover elkaar. „Zo wel uit als thuis gaat heel apart zijn, ik ken ook veel mensen daar. Ook in het team.”

In zijn tijd bij Ajax behaalde Vertonghen twee landstitels. Dat gebeurde in de seizoen 2010/2011 en 2011/2012, samen met onder anderen Daley Blind. „Ik heb een heel goede band met Daley. Ook naast het voetbal gingen we goed met elkaar om. Daar is wel even contact geweest en met andere mensen binnen Ajax ook. Dat is leuk. Het zal heel raar zijn om zo tegen Ajax te spelen”, vervolgde de Belgisch international tegenover Ziggo Sport.

Vertonghen ziet de Spurs niet als de favoriet. „Ik denk dat het een beetje fifty-fifty is. Als je kijkt hoe Ajax de laatste maanden speelt, vooral in Europa uit en thuis. Dat is niet iets van wegstoppen, dat is gewoon realiteit. Als Ajax in de Premier League speelt, dan spelen ze ook mee voor de top 4 of 6, dat is honderd procent zeker. Ik denk dat het voor de neutrale liefhebber een leuke wedstrijd wordt.”

Het heenduel tussen Tottenham Hotspur en Ajax staat voor dinsdag 30 april in Londen op het programma. Een week later wordt op woensdag in de Johan Cruijff ArenA de beslissende return afgewerkt. Inzet is de felbegeerde finaleplek in de Champions League.