Na dreun tegen Ajax viert Juventus nu titelfeest

In de openingsfase moest Juventus eerst nog snel een domper slikken. Nikola Milenkovic schoot de bezoekers uit Florence op een 0-1 voorsprong. Daarop moest de ploeg van trainer Massimiliano Allegri onmiddellijk in de achtervolging. De schade werd al in de eerste helft hersteld. Alex Sandro tekende in dde 37e minuut voor de belangrijke gelijkmaker. Vrij snel na rust hielp German Pezzella met een eigen doelpunt de thuisploeg helemaal in het zadel. ’Juve’ gaf die voorsprong dan ook niet meer uit handen.

De strijd om de landstitel werd zo uiteindelijk ook formeel beslist, want de Italiaanse competitie is eigenlijk bovenin geen moment spannend geweest. De achterstand van achtervolger Napoli is met 20 punten alleszeggend.

Juventus werd afgelopen dinsdag in de kwartfinales van de Champions League verrassend uitgeschakeld door Ajax. De ’Oude Dame’ verloor in Turijn - na de eerdere 1-1 in de heenwedstrijd - met 1-2. Cristiano Ronaldo, die afgelopen zomer van Real Madrid werd overgenomen met als inzet om de Champions League te winnen, opende nog wel de score. Juventus liet zich daarna echter toch overrompelen door de Amsterdammers. Dankzij doelpunten van Donny van de Beek en Matthijs de Ligt werd de sensatie in het Europese kampioenenbal een feit.

