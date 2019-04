Bertens begint tegen qualifier in Stuttgart

In de tweede ronde wacht Bertens, de nummer zes van de plaatsingslijst, mogelijk een ontmoeting met Belinda Bencic en bij de laatste acht kan ze de als tweede geplaatste Simona Halep treffen. Vorig jaar verloor Bertens in de eerste ronde in Stuttgart. Het toernooi werd in 2018 gewonnen door de Amerikaanse Coco Vandeweghe.

Op het ATP-toernooi van Boekarest werd Robin Haase gekoppeld aan de Italiaan Thomas Fabbiano.