Ajax met de schrik vrij in titelstrijd

Een euforisch Ajax reisde vrijdagavond al af naar het noorden om zich voor te bereiden op de belangrijke uitwedstrijd tegen FC Groningen. Na al het Champions League-geweld moesten Erik ten Hag en zijn mannen het vizier weer richtten op de Eredivisie om het gat met PSV - tijdelijk - weer te vergroten tot drie punten.

Makkelijker gezegd dan gedaan, want de huidige koploper wist op bezoek bij Groningen in competitieverband de laatste tien jaar slechts vier keer te winnen. Daar wilde Matthijs de Ligt verandering in brengen. Afgelopen dinsdagavond kopte de Ajax-aanvoerder tegen Juventus zijn ploeg nog naar de halve finale van de Champions League. En net zoals toen - nu in de zevende minuut - torende hij boven iedereen uit om het kunstje van Turijn dunnetjes over te doen. Dit keer spatte de bal uiteen op de paal.

Tegenhouden

Voor Groningen was het de eerste speelhelft vooral tegenhouden, dat deed het overigens met verve. De bezoekers hadden moeite met het de felheid van de thuisploeg en konden weinig creëren. Op twee kopkansen van De Ligt na kwam Ajax amper in scoringspositie.

Een pijntje aan het bovenbeen van Matthijs de Ligt. De verdediger van Ajax liet zich even behandelen en ging vervolgens weer verder. Ⓒ BSR/Soccrates

De Amsterdammers kropen naarmate het rustsignaal naderde wel steeds dichter op het doel van Sergio Padt. Rechtsback Joël Veltman testte de sluitpost tot twee keer toe, maar Padt kwam als winnaar uit de bus. Tegen het eind van de eerste helft beet de thuisploeg wat van zich af met een kansje voor Ludovit Reis en een aantal corners. Er werd echter niet gescoord en Groningen en Ajax zochten met een 0-0 tussenstand de kleedkamers op.

Energie

Na rust liep het net zoals de eerste helft niet op rolletjes bij Ajax. De club uit Amsterdam had weliswaar balbezit, maar van vloeiend lopende aanvallen was geen spraken. Ajax kwam er niet doorheen en dat leek Groningen energie te geven. Ritsu Doan kreeg tien minuten na rust een enorme kans op aangeven van Ajax-huurling Kaj Sierhuis. De Japanner stond oog in oog met André Onana, schoof de bal voorlangs het doel.

David Neres (r) kon in Groningen zijn dribbels niet tentoonstellen. Ⓒ BSR Agency

Ten Hag besloot in te grijpen. Met nog een halfuur op de klok bracht de Ajax-trainer Klaas-Jan Huntelaar in het veld. De druk nam met de minuut toe en de spanning was ook voelbaar in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Voor even stonden alle Ajax-harten op stil bij een inzet van Nicolas Tagliafico, maar nota bene oud-Ajacied Deyovasio Zeefuik keerde het schot van de Argentijn op de doellijn.

Van goud naar rood

De wissel van Ten Hag bleek een gouden te zijn. De ervaren spits van Ajax kon profiteren van een enorme mispeer van Zeefuik. De rechtsback van Groningen schoot de bal als een vuurpijl de lucht in, die belandde vervolgens in het strafschopgebied tussen Huntelaar en Tim Handwerker in. De Ajacied gebruikte slim zijn lichaam en volleerde tien minuten voor tijd de bal hard tegen de touwen.

Matchwinnaar Klaas Jan Huntelaar viert zijn doelpunt met Hakim Ziyech Ⓒ BSR/Soccrates

Een paar minuten later benadeelde Huntelaar zijn team. De aanvaller deelde aan Samir Memisevic een elleboogstoot uit, waarvoor hij geel kreeg. Het was echter zijn tweede geel, omdat Huntelaar na het scoren van zijn doelpunt zijn shirt uittrok.

Met hangen en wurgen en met een man minder wist Ajax uiteindelijk de laatste tien minuten te overleven.

Titelstrijd

Door de nipte zege op Groningen doet Ajax goede zaken in de titelstrijd. De Amsterdammers hebben drie punten voorsprong gepakt op PSV en leggen de druk bij de regerend landskampioen, die zondagmiddag in eigen huis tegen ADO Den Haag moet aantreden.

