Sport

EK zwemmen: Goud Femke Heemskerk op 100 meter vrije slag, zilver estafetteploeg

Femke Heemskerk heeft bij de EK in Boedapest goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. De 33-jarige Heemskerk tikte aan in 53,05 en was daarmee een fractie sneller dan Marie Wattel uit Frankrijk en Anna Hopkin uit Groot-Brittannië. Ranomi Kromowidjojo eindigde met 53,44 als vierde.