Snel rood Huntelaar na belangrijke goal voor Ajax

Ajax had het moeilijk in Groningen en daarom moest trainer Erik ten Hag in de tweede helft iets ondernemen. In de 59e minuut mocht goalgetter Huntelaar, tot op dat moment goed voor veertien doelpunten in de Eredivisie, aantreden. Hij kwam binnen de lijnen voor Lasse Schöne.

De wissel betaalde zich in de 80e minuut uit. Huntelaar zorgde voor de belangrijke 0-1 voorsprong. De vreugde was groot, zelfs zo groot dat hij zijn shirt uittrok. Dat leverde hem een gele kaart op. Vier minuten later kreeg hij van arbiter Dennis Higler opnieuw geel voor een overtreding op Samir Memisevic en dus rood.

Ajax ontsnapte in Groningen uiteindelijk aan duur puntenverlies (0-1 zege). De Amsterdammers hebben nu een voorsprong van drie punten op achtervolger PSV, maar wel een wedstrijd meer gespeeld. De regerend landskampioen speelt zondag tegen ADO Den Haag. Daarna staan er nog drie speelronden op het programma, waarbij moet worden aangetekend dat Ajax een veel beter doelsaldo heeft.

