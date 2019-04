Record voor Cristiano Ronaldo: ’Het was een jaar van succes’

Ronaldo werd afgelopen zomer door Juventus voor 100 miljoen aangetrokken om de Champions League na 23 jaar eindelijk weer naar Turijn te halen. Dankzij Ajax ging dat niet door, maar de Portugese vedette had met 19 doelpunten wel een belangrijk aandeel in de 35e landstitel die Juventus zaterdagavond dankzij een 2-1 overwinning op Fiorentina behaalde. ,,Mijn eerste seizoen was volgens mij zeer goed. Ik heb mij uitstekend aangepast en wil hier blijven", zei de 34-jarige goalgetter.

,,Het was een jaar van succes, we zijn gelukkig", aldus Ronaldo die ook nog even terugkwam op de uitschakeling door Ajax. ,,Je kunt niet altijd winnen. Hoe graag we dat ook wilden." Overigens scoorde hij in het tweeluik met de Amsterdammers wel twee keer, maar daarmee kon hij de verrassende uitschakeling van zijn ploeg dus niet voorkomen. Ajax won afgelopen dinsdag met 1-2 in Turijn. Dat was na de eerdere 1-1 in Amsterdam voldoende om de laatste vier te bereiken.

Volgend jaar ziet Ronaldo als een nieuwe bladzijde. ,,Ik geloof dat ik hier nog de Champions League kan winnen. Ik blijf 1000 procent zeker bij Juventus."

