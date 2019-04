De Ligt waarschuwt Ajax na ontsnapping in Groningen

Dat zei Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt tegen Fox Sports. De Amsterdammers hadden veel moeite met FC Groningen, dat veel strijd in de wedstijd legde. „Beide ploegen hebben hard gevochten en om dan uiteindelijk als winnaar uit de bus te komen voelt wel lekker”, zegt De Ligt met een glimlach.

De koploper van de Eredivisie kon moeilijk in het eigen spel komen. „Groningen had een strijdplan. Lange ballen op Gladon. Hij is goed in de lucht en we kregen daar moeilijk controle over”, zegt De Ligt, die vond dat zijn ploeg niet vast genoeg aan de bal was. „Maar wat maakt het uit. In deze fase is het enige wat telt de drie punten.”

Huntelaar

„Groningen uit is altijd lastig”, gaat de 19-jarige verdediger verder, die pas in de 78e minuut kon juichen toen zijn ploeg op voorsprong kwam. „We knijpen hem niet, maar soms denk je in het veld wel: ’nou mag die wel een keer vallen.’ En dan zie je dat de ervaring van Klaas-Jan het verschil maakt en het ons ook nog lastig maakt”, doelt De Ligt op het winnende doelpunt van Huntelaar en de rode kaart die hij een paar minuten later pakte.

PSV

Ajax legt nu de druk weer bij PSV, dat zondagmiddag in actie komt tegen ADO Den Haag. De Ligt: „PSV heeft ook voor de buis gezeten en gezien dat wij met 1-0 winnen en dat het lastig was. Dit mag alleen niet te vaak meer voor komen. Maar als we zo winnen, dan ben ik er helemaal blij mee.”

