Huntelaar: ’Blijdschap steeg naar mijn hoofd’

Huntelaar werd door trainer Erik ten Hag na een uur spelen het veld in gebracht. Toen stond het nog 0-0. Het was de taak van de oud-international om iets te forceren. Een kwartier later lukte dat. „Ik zag de bal omhoog gaan”, zegt Huntelaar tegen Fox Sports over het slecht wegwerken van Groningen-rechtsback Deyovaisio Zeefuik. „Hij (Tim Handwerker, red.) is een stukje kleiner dan ik ben, dus mijn hand komt een stuk hoger dan zijn hand. Ik draai om, loop er langs en schiet hem binnen. Ik vond het geen overtreding”, blikt Huntelaar terug op zijn doelpunt.”

Huntelaar was in extase na zijn treffer, rende naar de cornervlag en trok vervolgens zijn shirt uit. „Ja dat was een beetje dom. Blijdschap steeg een beetje naar mijn hoofd.”

Voor die actie kreeg Huntelaar een dure gele kaart, want een paar minuten later werd hij van het veld gestuurd. De Ajax-spits kreeg een tweede geel voor een elleboogstoot. „Ik zag hem komen en ving hem op. Ik vind dat er weinig aan de hand is”, zegt Huntelaar, terwijl nog de beelden bestudeerd. „Uiteindelijk gewonnen en daar draait het om. Mannetje minder, tien minuten overleven. Snel naar huis.”