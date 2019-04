Kopkoning Linssen helpt Vitesse aan zege met hattrick

Vitesse heeft een knappe thuiszege behaald op PEC Zwolle. Vitesse moest door een rode kaart voor Alexander Büttner bij een stand van 1-1 ruim een uur met een man minder spelen, maar won wel met 4-1. Vitesse scoorde drie keer uit een hoekschop, allemaal genomen door de Noor Martin Ødegaard en met het hoofd afgerond door Bryan Linssen.

De eerste feilloos genomen standaardsituatie was in de 9e minuut, tot grote vreugde van trainer Leonid Sloetski. De flamboyante Rus zat weer op de bank na een wedstrijd schorsing wegens negatieve uitlatingen over scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Hij zag arbiter Björn Kuipers na consultatie van de VAR een rode kaart trekken voor Büttner, die met gestrekt been doorging op de knie van Younes Namli. Even daarvoor had Lennart Thy gelijk gemaakt.

Linssen was weer attent bij een corner net na rust. Hij kroop voor zijn tegenstander en kopte fraai raak. In het restant wist Vitesse middels een counter via invaller Dauda zelfs uit te lopen naar 3-1. Zwolle was gewaarschuwd, maar het Noors-Nederlandse ’cornerduo’ deed het gewoon nog eens.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.