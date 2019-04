Ten Hag over rood Huntelaar: ’Natuurlijk was dat niet handig’

Huntelaar tekende in de 78e minuut voor de winnende treffer. Daarna bracht hij zijn ploeg in de problemen. Eerst kreeg de spits een gele kaart omdat hij zijn shirt uittrok na zijn treffer. Huntelaar moest even later met een tweede gele kaart van het veld na een overtreding op Samir Memisevic.

,,Natuurlijk was dat niet handig", zei Ten Hag. ,,En het had heel anders kunnen aflopen. Het is ook jammer dat Huntelaar geschorst is voor onze wedstrijd van dinsdag tegen Vitesse. Maar ik ben vooral blij dat Huntelaar heeft gescoord. Hij heeft zoveel gif. Hij wil kampioen worden."

,,FC Groningen heeft het ons lastig gemaakt", zei Ten Hag. ,,Ze maakten veel overtredingen en rekten veel tijd. Maar ook na zo'n zware wedstrijd als tegen Juventus hebben we karakter getoond. We hebben geknokt en niet opgegeven. Ook daarin zijn we gegroeid dit seizoen."

