Feyenoord heeft plek drie stevig in handen na zege op AZ

Bij een zege mag de thuisploeg zich zo goed als zeker ’best of the rest’ noemen. Mocht AZ er met de winst vandoor gaan, dan verkleinen de bezoekers het verschil tussen hen en nummer drie Feyenoord tot één punt.

Het was een open wedstrijd in De Kuip. Er waren kansen over en weer, maar het bleef toch lang 0-0. Naarmate de eerste helft vorderde trok Feyenoord de wedstrijd steeds meer naar zich toe, maar juist op dat moment sloeg AZ zijn slag.

Zestien schijven

De ploeg van trainer John van den Brom liep al een tijdje achter de feiten aan, dus toen AZ de bal weer eens in bezit had, liet het de bal het werk doen. Pass voor pass kropen de Alkmaarders richting het doel van Kenneth Vermeer. Uiteindelijk slingerde Adam Maher de bal hard voor het doel, waarna een vogelvrije Mats Seuntjens, ietwat gelukkig, het leder met zijn heup over de doellijn werkte.

Mats Seuntjens ziet zijn inzet met de heup over de doellijn rollen. Ⓒ VI Images

Zo rondde AZ een fraaie aanval over zestien schijven succesvol af en zocht het met een 0-1 voorsprong de kleedkamers op.

Gedreven

Feyenoord maakte na rust een zeer gedreven indruk. Het jaagde de bezoekers op als zij de bal hadden en als de thuisploeg zelf balverlies leed, zat het er direct bovenop om het leder weer in eigen bezit te krijgen. De felheid en de energie die Feyenoord in de wedstrijd legde zorgde al snel voor de gelijkmaker.

Tyrell Malacia viert zijn gelijkmaker tegen AZ. Ⓒ BSR/Soccrates

Twee weken geleden - uit tegen VVV - liet Feyenoord-back Tyrell Malacia zien dat hij graniet in zijn linker schoen heeft zitten. Toen schoot de linkspoot vanuit een haast onmogelijke hoek de bal snoeihard in het dak van het doel. Dit keer streepte Malacia de bal vanaf zo’n 20 meter strak tegen het net. AZ-doelman Marco Bizot kon alleen maar toekijken.

Martina

De vreugde bij Feyenoord moest helaas ook gedeeld worden met teleurstelling. Cuco Martina deed, bij een Feyenoord-aanval over de rechterflank, een uiterste poging om de bal binnen te houden. Bij die actie ging de huurling van Everton lelijk door zijn enkel. De geboren Rotterdammer kon niet verder en werd met brancard van het veld gedragen.

Cuco Martina geblesseerd op de grond. Ⓒ VI Images

Aan de andere kant kwam Myron Boadu van AZ terug van lang blessureleed. Een gebroken enkel hield de jonge aanvaller lang aan de kant, maar tegen Feyenoord maakte de 18-jarige spits na zeven maanden zijn rentree.

Van Persie

Feyenoord hield de druk na de gelijkmaker op de ketel. AZ kwam er niet aan te pas. Het was eenrichtingsverkeer naar het doel van Bizot. Het balbezit en de druk van Feyenoord uitte zich 20 minuten voor tijd in een volgend doelpunt. Jeremiah St. Juste - de vervanger van de ongelukkig uitgevallen Martina - legde de bal panklaar voor Van Persie.

De aanvoerder van Feyenoord loerde de hele avond al op een doelpunt en mocht dan eindelijk juichen. De Zilveren Vos verlengde de voorzet van St. Juste met buitenkant links en zette Feyenoord op een terechte voorsprong. Het was tevens het laatste doelpunt van de avond.

Ron Vlaar (l) kan de bal van matchwinnaar Robin van Persie (r) niet keren. Ⓒ VI Images

’Best of the rest’

Door de winst op de directe concurrent uit Alkmaar staat Feyenoord stevig op plek drie. De Rotterdammers hebben nu een voorsprong van zeven punten en met nog slechts drie wedstrijden te gaan lijkt de eretitel ’best of the rest’ zo goed als zeker binnen.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.