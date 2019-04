VVV haalt uit en brengt De Graafschap in problemen

Al na een minuut benutte Furdjel Narsingh zijn snelheid. Vanuit een moeilijke hoek kwam hij tot scoren (0-1). Na die flitsende start bleef Narsingh bij vlagen ongrijpbaar. Charlison Benschop en Delano Burgzorg konden echter niet profiteren.

VVV-coach Maurice Steijn had na een half uur al twee keer gewisseld. De geblesseerde Josimar Lima maakte plaats voor Chris Kum en Damian van Bruggen moest zijn plaats afstaan aan Ralf Seuntjens, die ontevreden is over zijn huidige reserverol. Hij zorgde niettemin in de 38e minuut voor de gelijkmaker.

Na de rust misten Bart Straalman en Benschop de eerste kansen. De treffers vielen echter aan de andere kant. Peniel Mlapa en Jay-Roy Grot scoorden, in de 55e en 58e minuut. In de slotfase trof ook Moreno Rutten nog doel: 4-1.

De Graafschap blijft op de zestiende plek staan, een positie waarmee aan het einde van het seizoen via de nacompetitie lijfsbehoud moet zien worden afgedwongen. Nummer laatst NAC Breda staat overigens op vier punten achterstand van de Doetinchemers, maar hebben nog wel een duel tegoed.

