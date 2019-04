Klaas-Jan lacht, Klaas-Jan huilt bij Ajax

Klaas-Jan Huntelaar viert zijn doelpunt uitbundig. Ⓒ VI Images

GRONINGEN - Wat bezielde Klaas-Jan Huntelaar in de 78e en 84e minuut bij FC Groningen-Ajax. Hij hielp de koploper van de Eredivisie eerst aan de winnende treffer en even later bracht de Achterhoeker zijn ploeg in problemen door zich met z’n tweede gele kaart van het veld te laten sturen.