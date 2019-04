Barcelona ligt vol op koers voor landstitel

Jordi Alba maakte in de 64e minuut het winnende doelpunt. Lionel Messi verzorgde de assist. Twee minuten eerder had Juanmi namens de bezoekers de gelijkmaker op zijn naam gebracht. Op slag van rust had Clément Lenglet de score geopend namens de thuisploeg, die vele kansen onbenut liet.

Barcelona plaatste zich afgelopen dinsdag met een thuiszege op Manchester United (3-0) overtuigend voor de halve finales van de Champions League. Daarin is Liverpool de tegenstander.

Atlético boekte eerder op de dag een benauwde zege bij middenmoter Eibar (0-1). In de 85e minuut maakte Thomas Lemar het verlossende doelpunt uit een fraaie aanval.

