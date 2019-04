Huub Stevens ziet afstraffing Schalke 04

Huub Stevens moet Schalke 04 zien te behoeden van degradatie uit de Bundesliga. Ⓒ BSR Agency

Het is Schalke 04 niet gelukt verder afstand te nemen van de degradatiezone. De ploeg van trainer Huub Stevens verloor met grote cijfers van Hoffenheim: 2-5. Voor Schalke is het de vierde thuiswedstrijd in de Bundesliga op een rij die verloren gaat.