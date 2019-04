Van Persie geniet van doelpunt Malacia: ’Zoals Roberto Carlos’

Door de zege op AZ is de derde plek voor Feyenoord zo goed als zeker binnen. „Ik ben vaak derde geworden, iets te vaak in mijn carrière”, lacht Van Persie voor de camera’s van Fox Sports. „Het is eigenlijk geen felicitatie waard. Maar in deze situatie het maximaal haalbare.”

Bekijk ook: Feyenoord heeft plek drie stevig in handen na zege op AZ

Van Persie: „De eerste helft kregen we wat mogelijkheden. Er werd nog een bal van de lijn gehaald, er ging er nog eentje voorlangs. Als die dan wel valt ga je met een ander gevoel de rust in, maar ja, hij viel niet.” Feyenoord ging met een 0-1 tussenstand de rust in, maar kwam zeer gedreven uit de kleedkamer.

Donderspeech

Een donderspeech van trainer Giovanni van Bronckhorst leek in de maak, want er stond natuurlijk wat op het spel in De Kuip. „Hij zegt waar het op staat en waar onze kansen liggen en dat we zo moesten doorgaan”, zegt van Persie over zijn trainer.

Roberto Carlos

Tien minuten na rust kwam Feyenoord op gelijke hoogte na een prachtig doelpunt van Tyrell Malacia. „Het is geen toeval meer”, zegt Van Persie over zijn ploegmakker. „Toen bij VVV uit schoot hij hem ook fantastisch in de bovenhoek. Deze draaide hij ook in het doel met een beetje spin, zoals Roberto Carlos.”

Matchwinner

Van Persie spreekt vol lof over het doelpunt van Malacia, de treffer die hij zelf maakte mocht er ook wezen. Op slinkse wijze verlengde Van Persie een voorzet van Jeremiah St. Juste. „Het was een beetje een gekke bal, maar ik besloot hem met buitenkant links te pakken. Veel kleinere hoek en moeilijker contactmoment”, zegt Van Persie over zijn winnende doelpunt.

De aanvoerder staat aan het eind van zijn carrière en werd vroegtijdig naar de kant gehaald. „In de laatste fase van de wedstrijd was het weer afzien voor mij. Krampjes en pijntjes. Maar het is topsport. Het hoort erbij.”

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.