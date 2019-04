Bryan Linssen scoort voor Vitesse. Ⓒ VI Images

ARNHEM - Hij was zaterdagavond de grote man in de Arnhemse GelreDome. Figuurlijk althans, want Bryan Linssen meet amper 1.70 meter. Maar desondanks bezorgde de 28-jarige Limburger zijn club Vitesse met twee rake kopballen en een ’schouderdoelpunt’ de winst op PEC Zwolle (4-1).