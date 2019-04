’Huntelaar gebruikte elleboog niet als wapen’

Higler keurde het enige doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar goed terwijl de spelers van FC Groningen dachten aan een overtreding van de ervaren spits op Tim Handwerker. ,,Ik zag geen overtreding maar heb nog wel even met videoscheidsrechter Danny Makkelie overlegd. Hij gaf me helemaal gelijk."

Higler gaf Huntelaar wel een gele kaart omdat de spits zijn shirt uittrok. Zes minuten later stuurde hij Huntelaar met een tweede gele kaart van het veld. Bij FC Groningen vonden ze de overtreding van Huntelaar een directe rode kaart waard. ,,Maar wij vonden dat Huntelaar zijn arm of elleboog niet als wapen gebruikte. Vandaar een tweede gele kaart", zei Higler.

FC Groningen dacht in de slotfase aanspraak te maken op een strafschop omdat Nicolás Tagliafico de bal tegen zijn arm kreeg. ,,Maar dat was geen hands", zei Higler. ,,Hij krijgt de bal op een bovenarm en nam ook een natuurlijke houding aan. Het was wel een strafschop geweest als hij zijn arm niet langs zijn lichaam had gehouden of de bal op zijn onderarm of hand had gekregen."

