De Boer weer onderuit met Atlanta United

Een week na de uitzege op hekkensluiter New England Revolution (0-2) ging de sukkelende titelhouder voor eigen publiek met 1-2 onderuit tegen FC Dallas.

De treffers van de bezoekers kwamen op naam van de Colombiaan Jesús Ferreira en de Hongaar Bryan Acosta. Diep in de extra tijd benutte de Venezolaan Josef Martínez een strafschop voor de thuisclub.

De Boer, bezig aan zijn eerste seizoen in de MLS, incasseerde met zijn ploeg de derde nederlaag in de zesde wedstrijd. Met vijf punten staat Atlanta in de onderste regionen.