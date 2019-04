Overeem snoert Russen de mond

De 38-jarige Overeem rekende al in de eerste ronde af met zijn drie jaar oudere opponent. De zwaargewicht, de nummer zeven in de ranking, deelde zo’n dertig seconden voor het einde van de openingsronde een verwoestend knietje uit, waarna hij het karwei met enkele stoten op de grond afmaakte.

„Aleksei is een strong dude, een veteraan in de sport”, stelde Overeem, bijgenaamd The Demolition Man, na afloop. „We hebben samen getraind en hij is een vriend. Ik vond het eigenlijk niet leuk om tegen hem te vechten.”

Door zijn zege op Oleinik, de nummer negen in het zwaargewicht, mag Overeem weer omhoog kijken. De in Engeland geboren vechter was in september 2016 dicht bij het winnen van de zwaargewichttitel, maar verloor destijds van Stipe Miocic.

Hij sloeg terug met overwinningen tegen Mark Hunt en Fabricio Werdum, maar door nederlagen tegen Francis Ngannou en Curtis Blaydes raakte een hernieuwd titelgevecht weer uit beeld. Na zijn eerdere zege op Sergei Pavlovich mag Overeem nu weer voorzichtig dromen van een nieuwe gooi naar UFC-goud.

Een kampioensgordel van de UFC is eigenlijk de enige titel die ontbreekt op het indrukwekkende palmares van Overeem, die in het verleden kampioenschappen won binnen prestigieuze bonden als de K1, Strikeforce en DREAM.