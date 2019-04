De Boer: ’Ik kan de goals niet zelf maken’

De Nederlander staat met zijn ploeg nu op de teleurstellende elfde en voorlaatste plek in de Eastern Conference. Toch was de voormalig Ajax-trainer te spreken over het spel van zijn ploeg.

„Ik vind dat we echt een stap voorwaarts hebben gemaakt”, aldus De Boer over het spel van Atlanta. „Ik heb de spelers verteld dat ik niet meer dan dit van ze kan verwachten. Natuurlijk hadden we geen goals tegen moeten krijgen, maar we creëerden kansen en domineerden de wedstrijd. We speelden goed, maar scoorden gewoon niet. Als we zo blijven spelen, winnen we 28 van de 30 wedstrijden.”

De Boer zag zaterdag in het Mercedes Benz Stadium in Atlanta een vlijmscherp Dallas. „Ze kregen twee kansen en maakten twee goals. Wij hadden veel meer mogelijkheden. Ik kan de goals alleen niet zelf maken, dat moeten de spelers doen. Soms is voetbal oneerlijk. Het beste team wint niet altijd, maar dat maakt het spelletje ook zo mooi. Als we zo blijven spelen, komen de punten vanzelf, dan gaan we nog veel wedstrijden winnen.”