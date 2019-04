Malacia hoopt op cadeautje Van Persie

„De trainer zei gelijk na de wedstrijd: hij leek wel op die van mij. In de jeugd heb ik ze wel vaker zo gemaakt, met buitenkantje links”, zegt Malacia. „Bij zulke ballen moet je niet nadenken, alleen zorgen dat je 'm goed raakt. Ik zag de hoek open liggen.”

Na een actie van Tonny Vilhena aan de rechterkant van het veld kreeg Malacia de bal op de kop van het strafschopgebied voor zijn voeten. De 19-jarige verdediger twijfelde geen moment en knalde de bal met de buitenkant van zijn linkervoet langs AZ-doelman Marco Bizot.

Het deed teamgenoot Robin van Persie, zelf een balvirtuoos pur sang, denken aan de schoten waar de Braziliaanse linksback Roberto Carlos patent op had. „Hij raakte de bal met een beetje spin zodat-ie lekker terugdraait, zo het doel in”, doceerde Van Persie. „Het was haast een trekbal, zoals Roberto Carlos dat vaak deed.”

Giovanni van Bronckhorst langs de zijlijn. Ⓒ BSR Agency

Malacia, die enkele weken geleden tegen VVV-Venlo ook al zo fraai scoorde, hoorde het glimlachend aan. „Voor de wedstrijd had ik het er al over met Robin. Ik zou iets van hem krijgen als ik drie doelpunten zou maken. Drie in één wedstrijd, ja. Helaas maakte ik er maar één. Maar omdat die goal zo mooi was, telt hij misschien wel voor drie en krijg ik toch wat van Robin”, zei Malacia, die niet wilde zeggen wat de inzet van de afspraak was. „Dat houd ik liever voor mezelf.”

Vreugde bij de spelers van Feyenoord na de goal van Robin van Persie, de 2-1. Ⓒ Hollandse Hoogte

Met de winst op AZ sloeg Feyenoord een gat van zeven punten met de concurrent om de derde plaats in de eredivisie. Met nog drie wedstrijden te gaan, is rechtstreekse kwalificatie voor Europees voetbal zo goed als binnen. „Dit geeft wel een boost. Op naar woensdag, dan kunnen we het tegen NAC afmaken”, zegt Malacia, die nu van de drie linksbacks in de Rotterdamse selectie de meeste wedstrijden in de basis heeft gestaan.

Bij de tiener staat de teller op dertien competitieduels, Calvin Verdonk speelde er twaalf en de beoogde vaste linksback Ridgeciano Haps stond door blessures pas zes keer aan de aftrap. „Het is een seizoen met ups en downs voor mij. Na mijn blessure ben ik sterker teruggekomen, ik moest alleen wachten op mijn kans’, zegt de jongste van de drie. „Die heb ik nu gekregen. Ik ben blij dat ik er weer sta.”