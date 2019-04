Onhandige actie Feyenoorder

De aanvaller liep in het duel met AZ in De Kuip tegen een schorsing op door in de tweede helft na een lichte overtreding op Jonas Svensson en een fluitsignaal van scheidsrechter Bas Nijhuis de bal weg te schieten.

De gele kaart was de vijfde van het seizoen voor Berghuis, waardoor hij het uitduel met NAC Breda van komende woensdag moet missen.

Feyenoord speelt in het restant van de competitie nog tegen ADO Den Haag (thuis) en Fortuna Sittard (uit).

Door de 2-1 zege op AZ, dankzij goals van Tyrell Malacia en Robin van Persie, lijken de Rotterdammers al zeker van de derde plaats. Het gat tussen beide teams is opgelopen tot 7 punten: 59 om 52.

Berghuis is bezig aan een enigszins wisselvallig seizoen, maar kan desondanks prima statistieken overleggen. In 38 duels was hij goed voor 12 goals en 12 assists.

