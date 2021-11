Premium Het beste van De Telegraaf

Jong Oranje-coach: ’In het buitenland is het nog moeilijker om aan minuten te komen’ Erwin van de Looi luidt noodklok over ’stilzittende’ jeugdinternationals

Door Steven Kooijman

Erwin van de Looi ziet een gebrek aan speeltijd bij de Jong Oranje-spelers. Ⓒ HH/ANP

ZEIST - Het is niet des Van Gaals, maar toch selecteert de bondscoach tegenwoordig reserves. Zijn Jong Oranje-collega Erwin van de Looi maakt het op dit vlak helemaal bont: de gemiddelde speeltijd van de 21 spelers die het vanavond in Almere tegen Bulgarije moeten gaan doen, bedroeg afgelopen weekeinde 35 minuten. „Dat is wel een probleem, ja.”