Saaie en vervelende werkdag Pröpper

De Oranje-international viel al na tien minuten geblesseerd uit en was tot dat moment totaal niet in het stuk voorgekomen. De middenvelder ging naar de kant zonder ook maar één keer dat bal aan te hebben geraakt in Stadion Molineux.

Pröpper liep een op het oog zware hamstringblessure op. Hij lijkt voorlopig uitgeschakeld. Het wegvallen van de 27-jarige Arnhemmer is een fikse aderlating voor Brighton, dat met nog zes duels te spelen slechts drie punten boven de degradatiestreep staat.

Pröpper is dit seizoen een vaste basisklant bij Brighton. De voormalig PSV’er miste voor de winterstop vier Premier League-duels vanwege een voetblessure, maar was er bij alle overige wedstrijden vanaf het eerste fluitsignaal bij. In 29 duels was hij goed voor één goal en één assist.