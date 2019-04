Lukkien wint’ Battle of the Dicks’

„En zo werd de ’Battle of the Dicks’ gewonnen door de langste”, grapte FOX Sports-verslaggever Toine van Peperstraten na afloop. Lukkien kon er wel om lachen. „Our dick is bigger, hè?”

Serieus vervolgde hij: „Laat ik vooropstellen hebben dat ik veel respect heb voor mijn collega Dick Advocaat. Ik ben gewoon heel blij met deze overwinning. Dat het ten koste gaat van Dick, dat is dan maar zo.”

Door de zege op FC Utrecht steeg FC Emmen naar de veertiende plaats. Fortuna Sittard kan zondag bij een overwinning op NAC Breda echter weer voorbijsteken, maar dat zal Lukkien en zijn spelers een zorg zijn.

Door de driepunter van zaterdag heeft Emmen een voorsprong van zes punten op nummer zestien De Graafschap opgebouwd en dus lonkt lijfsbehoud. „Ik was vroeger op school niet heel goed in wiskunde, dus daar ga je me geen uitspraak over ontlokken”, aldus Lukkien op de vraag hoe groot de kans is dat FC Emmen alsnog de play-offs in moet.

Woensdag gaat de promovendus op bezoek in Doetinchem. Daarna wachten nog duels met Willem II en FC Groningen. „We kunnen woensdag een heel mooie slag zijn. Daar gaan we voor”, besloot Lukkien.

Advocaat

FC Utrecht zakte door de nederlaag naar plek zeven. Nummer acht Willem II heeft een achterstand van vier punten, maar speelt zondag nog tegen Excelsior. De Tilburgers steken echter in een goede vorm en dus moeten de domstedelingen vrezen voor deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

„Nou, die play-offs halen wel, hoor”, aldus Advocaat. „Maar het is wel heel vreemd wat er vandaag is gebeurd. Onverklaarbaar ook, als je kijkt naar wat de spelers op de training laten zien.”