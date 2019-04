Zlatan maakt zich geen zorgen: ’Ik ben de MLS’

De 37-jarige aanvaller vond dat zijn ploeg onterecht een penalty tegen had gekregen. De overtreding werd in zijn ogen duidelijk buiten het strafschopgebied gemaakt. „De VAR was volgens mij even koffie aan het drinken ofzo.”

Ibrahimovic bleef drie minuten lang kritiek uiten op de videoscheidsrechter, waarna hij afsloot met een typische ’Zlatan-uitspraak’. „Ik moet oppassen dat ik geen straf krijg van de MLS. Maar, ach. Ik bén de MLS. Ik maak me geen zorgen.”

LA Galaxy kreeg zelf ook een penalty, die werd benut door Ibrahimovic. Dankzij Diego Polenta, die goed was voor de winnende goal, werd Houston uiteindelijk met 2-1 verslagen.