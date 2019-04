Video: ’Bange’ bokser toont weinig ballen

Khan vocht zaterdag in Madison Square Garden in New York tegen titelhouder Terence Crawford voor de WBO-kampioensgordel in de weltergewichtklasse.

De Brit had het zeer lastig met de Amerikaan, die hem op diverse fronten overklaste. Toen Khan in de zesde ronde per ongeluk een klap in zijn edelen kreeg, besloot hij letterlijk en figuurlijk de handdoek in de ring te werpen.

Khan kreeg zoals altijd bij een dergelijke voorval vijf minuten de tijd om van de klap te bekomen. Na twee van de vijf minuten besloot hij echter al dat hij de strijd wilde staken.

De bewuste stoot in beeld. Ⓒ Hollandse Hoogte

Khan werd door de aanwezige fans in MSG getrakteerd op een hels fluitconcert en luid boegeroep. Volgens hen koos hij voor ’the easy way out’.

„Het gevecht werd net interessant”, stelde Khan zelf. Naar eigen zeggen begon hij net zijn ritme te vinden en had hij graag doorgevochten om de partij te doen keren. „Helaas werd ik geraakt door een stoot onder de gordel. Daardoor had ik veel pijn in mijn buik en benen. Ik ben een warrior, maar nu kon ik echt niet doorgaan.”