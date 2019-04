Live Extra: Dortmund zoekt aansluiting bij Bayern

Premier League

In Engeland kan Liverpool de koppositie weer overnemen van Manchester City. Dan moeten The Reds in Wales zien af te rekenen met Cardiff, dat strijdt tegen degradatie.

14.30: Everton - Manchester United

17.00: Arsenal - Crystal Palace

17.00: Cardiff - Liverpool

Bundesliga

Bayern München won zaterdagmiddag met moeite van Werder Bremen. Daardoor staat der Rekordmeister vier punten los van naaste concurrent Borussia Dortmund. Aan Dortmund de taak om het gat weer te verkleinen tot één punt.

15.30: Freiburg - Borussia Dortmund

18.00: Hertha BSC - Hannover 96

Ligue 1

In Frankrijk kan PSG de titel in de wacht slepen. Als nummer twee Lille geen misstap begaat, dan moeten de Parijzenaren winnen om zichzelf voor het tweede jaar op rij tot kampioen van de Ligue 1 te kronen.

15.00: Nantes - Amiens

15.00: Toulouse - Lille

17.00: Reims - Saint-Etienne

21.00: PSG - Monaco

La Liga

In Spanje lijkt de titel naar Barcelona te gaan, maar er is nog genoeg spanning te beleven in La Liga. Maar liefst vijf ploegen - waaronder Getafe en Sevilla - strijden om het laatste ticket voor de Champions League.

12.00: Levante - Espanyol

14.00: Getafe - Sevilla

16.15: Real Madrid - Athletic Club de Bilbao

18.30: Villareal - Leganes

20.45: Real Betis - Valencia

