Antoine Griezmann schiet Ronald Koeman en FC Barcelona naar belangrijke zege

Na een gelijkopgaand half uur voetbal, kwam de thuisclub op voorsprong. Jordi Alba gleed uit na een diepe bal, spits Samuel Chukwueze omspeelde vervolgens Marc-Andre ter Stegen en schoot de 1-0 binnen.

Een minuut later stond het echter weer gelijk. Oscar Mingueza vond Antoine Griezmann, die slim de buitenspelval ontliep. De Fransman lobde vervolgens de bal met veel gevoel over Sergio Asenjo heen: 1-1.

Zes minuten was het weer Griezmann, na een verschrikkelijke fout van Juan Foyth. De rechtsback speelde terug, maar had de Fransman niet gezien. De aanvaller kon de bal zo alleen op Asenjo in het doel schuiven: 1-2.

Een kwartier na rust een goede kans voor Villarreal via Etienne Capoue, maar hij vond Ter Stegen op zijn weg. Enkele minuten later moest de thuisploeg met tien man verder, na een harde charge van Manuel Trigueros op Lionel Messi. Dat de Argentijnse balvirtuoos er heelhuids vanaf wist te komen, mag een klein wonder heten.

Goalgetter Gerard Moreno kreeg in de 78e minuut een prima schietkans, maar knalde naast. Frenkie de Jong had het duel kunnen beslissen, maar zijn stift alleen op Asenjo af, verdween naast het doel in plaats van erin. Uiteindelijk kwam de zege voor FC Barcelona niet meer in gevaar.

Barça kwam op gelijke hoogte met Real Madrid, dat zaterdagavond met 0-0 gelijkspeelde tegen Real Betis. Beide clubs hebben 71 punten, maar Barcelona speelde een wedstrijd minder dan Real. Atlético Madrid, dat zondagavond (21.00 uur) nog aantreedt tegen Athletic, heeft twee punten meer.

