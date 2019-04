Dubbelstunt Haase en Koolhof eindigt in finale

Het Nederlandse gelegenheidsduo moest in een spannende strijd buigen voor het als zevende geplaatste Kroatische team Nikola Mektic/Franko Skugor: 7-6 (3) 6-7 (3) 11-9.

Voor dubbelspecialist Koolhof was het de tweede keer op rij dat hij in de finale stond van een masterstoernooi. In Miami verloor hij met de Griek Stefanos Tsitsipas van de Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan.

Met Haase versloeg hij op het gravel van Monte Carlo in de halve eindstrijd de sterke dubbelspelers Jamie Murray en Bruno Soares. Tegen de Kroaten ging het gelijk op. In de supertiebreak kregen de Nederlanders een ’championshippoint’ maar Mektic en Skugor sloegen die weg en benutten hun eerste mogelijkheid op toernooiwinst.