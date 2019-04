El Hamdaoui voorkomt achtste nederlaag op rij voor Excelsior

De Rotterdamse club wist op de valreep nog een punt over te houden aan het duel met Willem II in het eigen stadion Woudestein (1-1).

Excelsior-trainer Ricardo Moniz kon schreeuwen wat hij wilde vanaf de kant, maar hij kreeg er zijn ploeg in de eerste helft niet mee aan het voetballen. Willem II hield makkelijk stand en kwam aan de leiding door een knap schot van Renato Tapia. De middenvelder uit Peru haalde van grote afstand uit en krulde de bal via de binnenkant paal in het doel.

Na rust toonde Excelsior meer beleving en ging het op jacht naar doelpunten. Mounir El Hamdaoui had succes na 70 minuten, maar de goal werd terecht afgekeurd vanwege buitenspel.

In de 93e minuut was hij weer trefzeker en deze keer telde het doelpunt wel. De veteraan nam een voorzet vanaf rechts - die ongelukkig verlengd werd Tapia - met zijn rechtervoet fraai aan, waardoor de bal meteen perfect klaar lag voor een uithaal met links. El Hamdaoui rondde vervolgens beheerst af.

Degradatienood

Excelsior klom door het gelijke spel weer over De Graafschap heen naar de zestiende plaats met 27 punten, maar de degradatienood is zeker nog niet afgewend voor de ploeg van de kortgeleden aangestelde trainer Ricardo Moniz. Willem II handhaafde zich op de zevende plaats.

