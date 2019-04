Amsterdamse hockeysters verrassen Den Bosch

In het Amstelveense Wagener-stadion werd het 1-0 door een benutte strafcorner van Charlotte Vega. Den Bosch ontbreekt daardoor voor het eerst sinds 21 jaar in de finale. De afgelopen drie edities was de Brabantse club de beste.

De finale van de EuroHockey Club Cup vindt maandag plaats in Amstelveen. Amsterdam komt dan uit tegen de winnaar van het duel tussen het Spaanse Real Sociedad en het Duitse Alster. Den Bosch speelt tegen de verliezer van die tweestrijd om de derde plek.