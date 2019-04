Van Vleuten grijpt net naast winst in Amstel Gold Race

De renster van Canyon was bij de laatste doorkomst over de Cauberg, kort voor de finish in Vilt, ontsnapt. Annemiek van Vleuten probeerde Niewiadoma nog te achterhalen, maar kwam net tekort.

Marianne Vos sprintte naar de derde plaats.

Drie rensters kwamen, toen de finale na de tweede finishpassage echt begon, voorop: de Italiaanse Elisa Longo Borghini, de Australische Amanda Spratt en de Amerikaanse Katie Hall, die rijdt voor het Nederlandse Boels-Dolmans. Vos deed veel werk in de achtervolging van een groep van een kleine twintig rensters, met ook wereldkampioene Anna van der Breggen.

Klimbenen

Bij de voorlaatste beklimming van de Cauberg liet Niewiadoma al zien de beste klimbenen te hebben. Ze stak over naar de kopgroep, maar zag even later Longo Borghini er alleen vandoor gaan. Van Vleuten probeerde op de Bemelerberg naar de Italiaanse te rijden. Ze slaagde niet, waar de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio en Spratt wél de aansluiting vonden.

Maar op de Cauberg werden de vluchtsters snel gegrepen. Niewiadoma was opnieuw de snelste bergop. Van Vleuten en Vos konden net niet aanhaken en de strijd om de podiumplaatsen was beslist.