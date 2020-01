Ronald Koeman blijft Oranje trouw en verkoopt Barcelona nee. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Bondscoach Ronald Koeman heeft in de afgelopen 48 uur een verzoek van Barcelona afgewezen om in gesprek te gaan over het hoofdtrainerschap met onmiddellijke ingang bij zijn oude club. De Catalaanse club heeft eerder ook bij oud-speler Xavi nul op rekest gekregen.